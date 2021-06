Covid-19: Saúde contabiliza 80 casos de erros na vacinação

JM Jéssica Moura

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A secretaria de Saúde contabilizou 80 erros de imunização na campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. O levantamento consta do último informativo publicado pela pasta nessa segunda-feira (31/5).

O boletim descreve que os pacientes foram vacinados "de maneira inadvertida com as duas vacinas contra a covid-19". Em duas situações, as doses foram aplicadas com um intervalo menor do que 14 dias entre uma e outra, e, por isso, a segunda aplicação é invalidada. Nos demais casos, esse intervalo entre as aplicações foi maior do que duas semanas, e, por isso, a recomendação da secretaria é de que os pacientes não tomem uma terceira dose.

Ao todo, 48 doses da Coronavac foram aplicadas de forma errada; outros 19 erros foram associados à vacina de Oxford/AstraZenaca e um ao imunizante da Pfizer/BioNTech. Segundo o documento, os erros de imunização são definidos como "qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de imunobiológico e que pode causar dano a um paciente".

Esses erros estão no rol de evento adverso pós-imunização (EAPV). Até o dia 23 de maio, 2.372 casos desses eventos foram notificados no sistema e estavam associados às vacinas contra covid-19. Desses, 1.287 foram associados exclusivamente à Coronavac. Outros 996 estão relacionados ao imunizante de Oxford/AstraZeneca e mais 9 ao inoculante produzido pela Pfizer/BioNTech.