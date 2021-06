Novacap coloca à venda mudas de flores e arbustos por menos de R$ 1

LP Luana Patriolino

As plantas podem ser compradas no Viveiro I, no Park Way - (crédito: Divulgação / Novacap)

A Novacap colocou à venda mudas de flores e arbustos que fazem parte dos programas de arborização, compensação ambiental e paisagismo dos jardins públicos de Brasília. As plantas são excedentes de produção própria do órgão e a comercialização ocorre por meio do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

São mais de 600 espécies diversificadas que mantêm a capital do Brasil florida o ano inteiro. Semanalmente, as mudas excedentes são disponibilizadas para que a população possa comprar. Os preços variam de acordo com a espécie e podem ser levados para casa por menos de R$ 1.

Plantas como petúnia, alamanda, dália, palmeira sabal e calistemo estão disponíveis, esta semana, para compra. O valor, a partir de R$ 0,90, também pode sofrer alteração levando em conta o tamanho das mudas.



Os interessados podem adquirir as plantas e arbustos na sede do Viveiro I, no Park Way, por meio de pagamento exclusivo em boleto. O valor arrecadado com as vendas é revertido, em parte, para a manutenção dos Viveiros I e II de plantas e árvores da Novacap.