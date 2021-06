Condomínio habitacional Parque do Sol contempla 88 famílias no Sol Nascente

CB Correio Braziliense

Expectativa do governo é entregar 75 mil moradias até o final do ano - (crédito: JOEL RODRIGUES)

A espera por uma moradia própria chegou ao fim para 88 famílias do Distrito Federal. Nesta terça-feira (1/6), o governador do Distrito Federal, acompanhado de outros representantes do governo, fez a entrega simbólica das chaves de quase 90 habitações do condomínio habitacional Parque do Sol, no Sol Nascente.



Durante a solenidade, quatro moradores receberam as chaves dos apartamentos pela mão do governador. Emocionada, Deusiane da Conceição agradeceu a oportunidade de ter um lar para chamar de seu. "É muito gratificante, não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo. É um sonho realizado de muitos anos", afirmou. Deusiane conta que foi uma espera de 18 anos pela moradia própria.

A expectativa do Executivo local é entregar, até o final deste governo, 75 mil moradias para a população. "A filosofia que nós vamos implementar, de acelerar a entrega de imóveis, é muito importante, porque a população precisa disso. E com isso estamos gerando empregos, milhares de pessoas estão trabalhando em empreendimentos do governo", destacou Ibaneis Rocha.



Durante a entrega das chaves, o governador anunciou outras medidas de melhorias para a região. "Nós vamos fazer todas as obras de infraestrutura, vamos fazer todas as ligações de água e esgoto, vamos fazer tudo aquilo que a população merece. Restaurante comunitário, conselho tutelar, escolas, creches e tudo que for necessário para dar dignidade a vida aos moradores dessa região", ressaltou o chefe do Executivo.