Ceilândia

Após denúncia, PM desmantela ponto de tráfico e apreende 6kg de drogas no DF Dois homens foram surpreendidos com a chegada da polícia, no momento em que consumiam drogas. Com a dupla, os policiais apreenderam máquina de cartão, supostamente para vender os entorpecentes por meio de crédito ou débito