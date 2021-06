CB Correio Braziliense

Casal foi abordado durante patrulhamento - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por volta das 2h desta terça-feira (1º/6), um casal por tráfico de drogas. A dupla foi abordada na QND 32/49, em Taguatinga Norte.

De acordo com os policiais, a equipe do Grupamento Tático Operacional (Gtop 22) avistou a dupla durante patrulhamento. Na avenida Comercial Norte da cidade, a PM "percebeu um casal em atitude suspeita", caminhando em direção à ciclovia da QND.

Os policiais informaram que, logo que perceberam a viatura, eles aceleraram o passo e chegaram a correr, mas foram abordados.

Durante a revista pessoal, a PM encontrou R$ 134 com o homem e, com a mulher, R$ 92,55 e um pacote com 170 pedras de crack, além de uma porção esfarelada da droga. O casal foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) para registro do flagrante.