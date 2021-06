Inmet prevê sol e calor nesta quarta-feira (2/6)

CB Correio Braziliense

A menor temperatura desta quarta foi de 13ªC, na região central de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Distrito Federal amanheceu com o sol e poucas nuvens nesta quarta-feira (2/6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o clima permaneça, ao longo do dia, e siga sem previsão de chuvas. A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 13ºC, na região central de Brasília.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima deve alcançar em torno de 27ºC no DF. Já a umidade relativa do ar chegou a 90% ao longo da madrugada. O meteorologista Francisco de Assis estima que a menor umidade deve chegar a 30% no Distrito Federal. No Plano Piloto, Gama e Planaltina, pode alcançar até 25%.

Feriado

Para o feriado de Corpus Christi, a previsão é de calor e muito sol. Segundo Francisco, a temperatura no DF pode chegar a 29ºC ao longo desta quinta-feira (3/6), sem previsão para chuva. O meteorologista explica que ainda não há previsão de quando o frio chega na capital. “Deve chegar em meados do mês de julho, ou um pouco antes. Vai depender da massa de ar frio que alcançar a região do DF”, ressalta.