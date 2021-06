Hospital oncológico: GDF adia assinatura de ordem de serviço

CB Correio Braziliense

Serão investidos R$ 99.965.265,47 na construção do hospital - (crédito: Divulgação/Novacap)

Marcada para a manhã desta quarta-feira (2/6), a assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital Oncológico de Brasília foi adiada. Até a publicação desta matéria, a decisão de adiamento não foi justificada pela assessoria do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que estaria presente na solenidade para assinar o texto.

De acordo com a assessoria do chefe do executivo local, a cerimônia deverá ocorrer na próxima terça-feira (8/6). O ato autoriza a empresa vencedora da licitação a começar as obras do primeiro centro especializado no tratamento de pacientes com câncer do DF.

O hospital será construído em um terreno de 40 mil metros quadrados, no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), onde já funciona o Hospital da Criança, ao lado do Setor Noroeste. Serão investidos R$ 99.965.265,47, recursos liberados pelo Ministério da Saúde, por meio da Caixa Econômica Federal.