Covid-19: Saúde volta atrás e mantém vacinação nesta quinta (3/6)

SS Samara Schwingel

Os pontos de vacinação serão divulgados ao longo desta quarta (2/6) -

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal voltou atrás e determinou que haverá atendimento da campanha de vacinação contra a covid-19 durante esta quinta-feira (3/6), dia de Corpus Christi. Segundo a pasta, os locais de atendimento serão divulgados ao longo da tarde desta quarta-feira (2/6).

Mais cedo, a secretaria havia informado que o atendimento teria uma pausa, considerando o ponto facultativo dos servidores durante a data comemorativa. A pasta não informou o motivo da mudança.

O Distrito Federal recebeu, na manhã desta quarta-feira (2/6), mais 74.250 doses de AstraZeneza, vacina inglesa contra a covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades estão carimbadas para serem usadas como primeira dose (D1).

A divisão das doses é a seguinte: serão 60.183 para comorbidades e pessoas com deficiência permanente e 6.640 para trabalhadores da Educação do Ensino Básico, grupo que teve o atendimento retomado nesta quarta-feira (2/6), em mais pontos. Além disso, uma porcentagem das novas doses será destinada ao grupo de 59 anos sem comorbidades, que iniciará o agendamento do atendimento nesta sexta-feira (4/6).

O DF espera receber, também na sexta-feira (4/6), uma remessa de vacinas da Pfizer. Os repasses são feitos pelo Ministério da Saúde.