Feriado: confira o que abre e fecha nas unidades de saúde do DF

PM Pedro Marra

A vacinação estará funcionando no Parque da Cidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Com o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (3/6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou o que abre e o que fecha nas unidades e pontos de vacinação vinculados à pasta. Por determinação do governador do Distrito Federal (GDF), Ibaneis Rocha, a próxima sexta-feira (4/6) irá contar como ponto facultativo, com exceção dos serviços de emergência na Saúde.

Confira a seguir como fica o funcionamento das unidades de saúde durante o feriado:

Vacinação

Na quinta-feira (3/6) haverá vacinação no DF. Os públicos contemplados poderão se encaminhar aos seguintes pontos drive-thru: UBS nº 5 da Ceilândia, UBS nº 1 do Riacho Fundo e no Parque da Cidade (estacionamento 13). Os locais vão funcionar das 9h às 17h. A vacinação também vai ocorrer na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU), das 18h às 23h.

A partir das 8h desta sexta-feira (4/6), a imunização da população será retomada normalmente, disponível até as 17h. No sábado (5/6) e no domingo (6/6), a vacinação ocorrerá, das 9h às 17h, como nos fins de semana anteriores.

UPAs e emergências

No caso das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) espalhadas pelo DF, o atendimento continua por 24 horas em todos os dias, assim como nas emergências dos hospitais públicos.

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funciona com atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

CAPs

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I, II e Atenção Diária (AD) estarão fechados na quinta-feira (3/6) e funcionam normalmente na sexta (4/6). Nos Caps do tipo III, o atendimento é de 24 horas em todos os dias.

UBSs

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão estar fechadas na quinta-feira (3/6), mas funcionam na sexta (4/6), com atendimento das 8h às 17h. As UBSs que abrem aos sábados estarão funcionando normalmente.



Ambulatório

Segundo a Secretaria de Saúde, os ambulatórios do DF não atendem na quinta-feira (3/6), mas funcionam na sexta (4/6).

Farmácias de Alto Custo

fecham no feriado de quinta-feira. Na sexta-feira, as três unidades, Gama, Ceilândia e Asa Sul estarão abertas, com atendimento das 7h às 19h;

Hemocentro

A Fundação Hemocentro de Brasília fica fechada no feriado de Corpus Christi, mas reabre na sexta-feira (4/6) e no sábado (5/6), com atendimento das 7h às 18h.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF