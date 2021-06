Homem considerado maior assaltante de ônibus de Planaltina é condenado

DD Darcianne Diogo

A Polícia Civil divulgou a foto de Lucas para auxiliar na elucidação de outros crimes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Considerado um dos maiores assaltantes de passageiros de ônibus em Planaltina. Lucas Alves de Almeida, 22 anos, mais conhecido como “Canela”, foi condenado a oito anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) por um dos roubos cometidos por ele.

O criminoso foi preso em 16 de outubro do ano passado pela equipe da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Lucas é investigado em, ao menos, outros 10 assaltos. Segundo as investigações da época, os crimes ocorriam em Sobradinho e Planaltina, principalmente entre o bar do Mocotó e o Assentamento Zilda Xavier, no trecho da BR-020, sempre à noite.

Violento, o homem costumava segurar o passageiro pelo pescoço e, com emprego de arma branca, ameaçava as vítimas para conseguir roubar os pertences. Em alguns casos, ele chegou a agredir as pessoas, de acordo com a apuração policial. A foto de Lucas foi divulgada pela PCDF para auxiliar nas investigações e identificar outras vítimas.

Lucas foi condenado a oito anos de prisão no primeiro roubo, mas a pena deve aumentar, uma vez que ele responde a diversos inquéritos e processos.