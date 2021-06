Covid-19: Saúde confirma primeiro caso de reinfecção no DF

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou, nesta quarta-feira (2/6), que um morador da capital teve o caso de reinfecção pelo novo coronavírus confirmado. O paciente, morador de Águas Claras, é do sexo masculino e tem 33 anos. Segundo a pasta, o Ministério da Saúde foi notificado.

A primeira infecção do homem foi registrada em abril de 2020, pela variante B.1.1.28, inglesa. Em março de 2021, o paciente apresentou nova infecção, desta vez, pela variante P1, de Manaus. Não houve registro de internação.

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde são considerados casos suspeitos de reinfecção aqueles em que o paciente tenha dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios. É necessário ainda que duas amostras positivas sejam encaminhadas ao Lacen-DF.

O caso foi o primeiro do DF que atendeu aos critérios de reinfecção, com duas amostras em boa qualidade para análise. O intervalo entre as ocorrências foi superior a 90 dias.