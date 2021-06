GDF muda agendamento e data de vacinação para a população geral

SS Samara Schwingel

Caso perca a data agendada, a pessoa pode se vacinar nos cinco dias seguintes - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O governo do Distrito Federal alterou a data de agendamento para a vacinação da população geral. Agora, as pessoas com 59 anos sem comorbidades podem agendar o atendimento a partir de segunda-feira (7/6). A vacinação terá início na próxima quarta-feira (9/6).

Além disso, as pessoas que, por algum motivo, perderem a data de agendamento terão apenas cinco dias para buscar a imunização. As alterações foram explicadas pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta quarta-feira (2/6).

“Assim que a secretaria abrir para agendamento, as pessoas terão três dias para agendar e, depois, cinco dias para a vacinação. Para evitar que muitas doses fiquem paradas”, explicou.

Segundo Gustavo, quem tiver algum imprevisto e não conseguir se vacinar poderá apresentar uma explicação e um comprovante que será analisado pela Secretaria de Saúde. “Depende do motivo. Basta uma comprovação do motivo por que isso ocorreu. Ao apresentar uma explicação, a pessoa será vacinada sem problemas”, disse.

A princípio, serão 18 mil doses destinadas a este público. Nesta quarta-feira, o DF recebeu mais doses de vacinas Astrazeneca.