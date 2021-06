Sem previsão de chuva, feriado será de calor e tempo seco no DF

JM Jéssica Moura

Temperatura máxima para esta quinta-feira (3/6) pode chegar a 29°C - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Ao longo do feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (3/6), os moradores do Distrito Federal poderão aproveitar o dia livre para se refrescar. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há qualquer sinal de chuva à vista.

Pelo contrário, com a baixa nebulosidade, o sol vai predominar no decorrer do dia. Com céu claro, a temperatura vai esquentar na capital federal. Se na madrugada os termômetros marcaram 13,6°C, nas horas mais quentes, a máxima pode atingir os 29°C.

Diante de tanto calor, a umidade relativa do ar caminha no sentido sentido contrário com queda, deixando o dia mais seco. De acordo com o Inmet, as taxas de umidade oscilam de 90% a 30% nesta quinta (3/6). Por isso, é preciso reforçar a hidratação e o protetor solar.

Essa condição climática dificulta a formação de nuvens de chuva, que não são esperadas até pelo menos o início da próxima semana. Para o fim de semana, a tendência é que o tempo se mantenha firme, com madrugadas cada vez mais frias e tempo mais seco pela tarde.