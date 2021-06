Feriadão será de muito sol em todo o DF; Confira dicas de lazer

CC Caroline Cintra e Pedro Ibarra*

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Feriado e calor são uma combinação perfeita para aproveitar os pontos turísticos do Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro e temperaturas altas. A máxima pode chegar aos 29ºC, à tarde. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 25%, ou seja, quem optar por aproveitar a data ao ar livre, deve redobrar os cuidados com a saúde, como se manter hidratado, usar roupas leves e evitar exposição excessiva ao sol das 10h às 16h. Não há previsão de chuva.

Há muitas opções de lazer para quem quer aproveitar o feriadão. Lembrando que, embora as atrações sejam ao ar livre, é preciso manter o distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório em todos os lugares. A orla do Lago Paranoá, por exemplo, é uma ótima opção para quem quer se refrescar e aproveitar um nascer e um pôr do sol bonito.

Para os apaixonados pela natureza, os parques ecológicos estarão abertos no feriado. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) informou que todos os espaços verdes administrados pelo órgão funcionam de hoje a domingo, também em comemoração à Semana do Meio Ambiente. O Jardim Botânico de Brasília fica aberto para visitação normalmente, das 9h às 17h. A entrada é permitida somente até as 16h40.

Aqueles que desejam visitar os monumentos do centro de Brasília, podem optar também por uma vista mais ampla da cidade na Torre de TV, que funcionará normalmente. Hoje, sábado e domingo, o horário será de 9h às 18h. Amanhã, abre às 12h e encerra às 18h. A visitação obedece aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e, atendendo às medidas de distanciamento social, são permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador.

Uma ótima opção para levar a criançada é o Jardim Zoológico, que também mantém o horário de funcionamento normal em todos os dias do feriado prolongado, entre 9h e 17h. A entrada é permitida somente até as 16h e há uma limitação de 1,5 mil visitantes por dia. O valor da entrada é R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O Zoo entrou na lista de programação do feriado da família da servidora pública Amanda Pereira, 35 anos. “O Zoológico é um dos lugares preferidos das meninas e, no fim do dia, paramos para ver o pôr do sol, que meu marido é apaixonado. Nossa ideia é sair de casa, mas mantendo todos os cuidados: álcool em gel o tempo todo, máscara e distanciamento. É dia de lazer, mas não podemos esquecer o momento que estamos vivendo”, enfatizou.

Dicas de cultura

crédito: DP Comunicação/Divulgação

Música

Junho é mês de festas juninas e para iniciar Frank Aguiar faz uma live temática das festividades neste sábado, a partir 18h no canal do YouTube do artista. O evento ainda terá a participação especial do cantor Django. O show é gratuito.

Quem também disponibiliza muita música é a programação do #EmcasacomoSesc, com dois shows no fim de semana. No sábado, o trio curitibano Tuyo faz uma live de lançamento do novo álbum, Chegamos sozinhos em casa, lançado no dia 27 de maio. No domingo, Fabiana Cozza fecha a programação e faz apresentação baseada no Dos santos, oitavo disco da carreira artista lançado em 2020. Ambas as lives serão transmitidas com acesso gratuito tanto no canal do YouTube quanto na página do Instagram do Sesc, sempre às 19h.

Cinema

Em mostras on-line ou com moderação de espectadores (em exibições presenciais), o cinema traz boas oportunidades de diversão. Mostra presencial, no CCBB, projeta o ícone Steve McQueen lembrado na mostra The king of cool. Hoje, às 19h, será mostrado o raro O preço de um prazer (1963). Domingo, às 18h15, será a vez de Papillon, clássico da abordagem carcerária, roteirizado por Dalton Trumbo e baseado na autobiografia de Henri Charrière.

O longa King Kong en Asunción, filme de Camilo Cavalcanti (disponível amanhã, às 20h, em www.sescsp.org.br/cinemaemcasa) traz o brilho póstumo para o ator Andrade Júnior (vencedor do Kikito de Gramado)

Circo

As programações do #EmcasacomoSesc também englobam as crianças. André Sabatino e Mariana Maekawa, da Cia. Kawa, apresentam Casasa neste sábado. Um espetáculo de circo contemporâneo que trata sobre o amor, a convivência e os relacionamentos, tudo com a comicidade do circo e com enredo como o de um conto de fadas. A peça é dirigida pelo argentino Tato Villanueva. A transmissão é pelo YouTube e Instagram do Sesc às 15h.

Visita controlada

Há pelo menos oito exposições em cartaz na cidade que aceitam visitas presenciais, com público limitado. Muitas montadas graças ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. No Museu de Arte de Brasília (MAB), recém-inaugurado, a exposição Obra. Arquivo reúne a produção de 18 artistas realizada durante uma residência de cinco semanas dentro da obra de reforma da instituição.

Museu da República

Exposições de Alex Vallauri e Marcos Amaro, em cartaz até 22 de agosto. Exposição de Marçal Athayde e Suyan de Mattos, até 8 de agosto.

Boas-Vindas

Exposição com obras de Alessandra França, Helena Trindade, Júlio Lapagesse, Marcela Campos, Rafael Vicente, Rodrigo Zeferino, Rogério Nogueira, Sidney Tendler, Valdson Ramos e Veridiana Leite. Visitação até 10 de julho, de segunda a sexta, das 10h às 19h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202 Bloco B Loja 11 – Subsolo).

Acalantar

Exposição de Alice Yura. Visitação até 13 de junho, de segunda a sexta, das 9h às18h30, e sábado, das 9h às 14h, sempre mediante agendamento, na Karla Osório Galeria (SMDB Conjunto 31 Lote 1B - Lago Sul).

Fazer caminhos

Exposição com João Angelini, Luciana Paiva, Rafael da Escóssia, Douglas Ferreira, Shevan Lopes, Marcela Campos e Raissa Studart. Visitação até 26 de junho, na Galeria Pé Vermelho (Praça São Sebastião, Quadra 59, Lote 3, Planaltina).



Colaboraram Nahima Maciel, Prisley Zuse* e Ricardo Daehn

*Estagiários sob a supervisão de José Carlos Vieira