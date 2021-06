JM Jéssica Moura

A vacinação dos rodoviários contra a covid-19 começou na manhã desta quinta-feira (3/6), feriado de Corpus Christi. Ao todo, três pontos foram mobilizados pela Secretaria de Saúde para a imunização deste grupo. A estimativa da pasta é que 12 mil trabalhadores façam parte do categoria.

Para evitar pegar fila, diante da grande expectativa pela vacinação, o motorista da Piracicabana Audenísio Meneses, 57 anos, saiu às 4h de Planaltina onde mora e foi o primeiro a receber a dose no drive-thru do Parque da Cidade, às 9h30. "Não doeu nada , foi bom demais. Hoje estou de folga, mas amanhã volto a trabalhar com mais esperança, é uma tranquilidade para nós que somos da área de risco", ressaltou. Audenísio é hipertenso, e relata uma rotina de medo dentro dos ônibus, que circulam lotados. "É toda hora você mandando o povo por máscara. Os ônibus estão andando lotados mesmo, não tem jeito". frisou.

O atendimento aos rodoviários estão concentrados em Ceilândia, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, no Riacho Fundo 1, na UBS 1, e no Parque da Cidade. Todos por meio do drive-thru. No momento da vacinação, os trabalhadores precisam apresentar a carteira de identidade. Nesta etapa, 4 mil doses foram disponibilizadas para o grupo.

Segundo a secretaria, uma lista com os nomes dos rodoviários foi encaminhada pelo Sindicato da categoria, e a prioridade é para os motoristas e cobradores. Com o recebimento de uma nova remessa de 74.250 doses de vacina nesta semana, os rodoviários foram na vacinação. Há meses a categoria reivindicava a inclusão no grupo prioritário da imunização. A última paralisação de 24 horas em que pressionaram pela vacina foi em maio.

