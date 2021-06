Mais de 1,8 mil presos da Papuda são liberados para saidão neste feriado

DD Darcianne Diogo

Este é o segundo saidão do ano de 2021 - (crédito: Divulgação / Seape)

Na manhã desta quinta-feira (3/6), feriado de Corpus Christi, mais de 1,8 mil presos lotados no Complexo Penitenciário da Papuda e no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foram liberados das respectivas unidades prisionais para o segundo saidão desse ano, benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

O calendário das Saídas Temporárias de 2021 ficou suspenso por alguns meses em decorrência das medidas restritivas de contenção à covid-19. No entanto, após a flexibilização das atividades na capital e a queda no índice de transmissão, a juíza titular da VEP, Leila Cury, decidiu retomar o benefício. No total, foram liberados 1.858 detentos, sendo que 1.139 são do CPP, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O restante é lotados nos outros presídios da Papuda, em São Sebastião.

Com objetivo de manter o controle do fluxo dessas saídas, policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF) desencadearam uma operação para a liberação dos internos beneficiados, os quais serão mantidos sob vigilância por controle diário de fiscalização residencial, a fim de manter a ordem, segurança e total comprimento à legislação de execução penal.

O benefício contempla apenas presos do regime semiaberto, que têm autorização para trabalho externo ou saídas temporárias e cumprem critérios de bom comportamento. Todos os internos beneficiados deverão retornar aos presídios até terça-feira (8/6). O detento que não retornar no dia e nos horários previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.