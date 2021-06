Morre Mauro Roberto da Mata, ex-secretário de Empreendedorismo, vítima da covid-19

DD Darcianne Diogo

Mauro Roberto da Mata morreu vítima da covid-19 - (crédito: Redes sociais)

Morreu, nesta quinta-feira (3/6), o ex-secretário de Empreendedorismo do DF Mauro Roberto da Mata, aos 42 anos, em decorrência das complicações causadas pela covid-19. Administrador e pós-graduado em gestão educacional, Mauro deixa a mulher e dois filhos. Nas redes sociais, parlamentares lamentaram a morte do colega.



Antes de assumir a chefia na Secretaria de Empreendedorismo, em setembro de 2020, por onde permaneceu até março deste ano, Mauro Roberto foi subsecretário de Micro e Pequena Empresa, na Secretaria de Trabalho, e assessor especial da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab). Atuou também como secretário de Educação de Santo Antônio do Descoberto (GO), assessor especial no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na Casa Civil do DF.



Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele exerceu o cargo de assessor parlamentar e acompanhou os programas e execução das Emendas Parlamentares, junto aos Ministérios.



Em nota, a Secretaria de Empreendedorismo lamentou o falecimento do ex-secretário. “Mauro deixa sua esposa, Eliane da Mata, seus filhos Ana da Mata e Miguel da Mata, inúmeros amigos e companheiros de trabalho, que lamentam a perda tão precoce de um ser humano íntegro, competente, alegre, otimista e com um coração gigantesco. Qualidades essas, unânimes por todos que o conheciam. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”



O presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF) usou o Instagram para homenagear Mauro. “Um dia muito triste, perdemos um grande amigo, mais uma vítima desse vírus que está causando muita dor na família brasileira. Mauro da Mata lutou com todas as forças, mas não conseguiu superar essa batalha. Um abraço eterno, meu amigo, e muito obrigado pela lealdade e amizade. Nosso time perdeu um grande craque”, escreveu.