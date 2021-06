Morre de covid-19, em Brasília, o jornalista Ribamar Oliveira

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter)

Morreu, nesta terça-feira (1º/6), vítima da covid-19, o jornalista Ribamar Oliveira, 67 anos, que trabalhava no jornal Valor Econômico, após 50 dias de luta contra a doença. A notícia foi divulgada em seu perfil no Facebook. O falecimento de Oliveira, um dos principais nomes do jornalismo político e econômico brasileiro, com passagens por vários veículos, representa uma grande perda para a imprensa do país.

“É com profunda tristeza e uma dor imensa no coração que comunicamos o falecimento do jornalista Ribamar Oliveira. Durante quase 50 dias ele lutou bravamente contra a Covid, mas infelizmente a doença o venceu na tarde desta terça-feira (01). Seu exemplo de ética, de profissionalismo, de dedicação ao jornalismo e de amor à família e à vida nos enchem de orgulho e nos guiarão a partir de agora”, diz o texto sobre publicado no perfil do jornalista.

E acrescenta: “Em respeito aos protocolos de segurança e ao isolamento sempre defendido por ele ao longo de toda a pandemia, informamos que não haverá velório e seu corpo será cremado, como era da vontade dele. Desde já agradecemos as mensagens de pêsames e de solidariedade. Lílian, esposa, e os filhos Júlia, Valentina e Ricardo”.

Obituário do jornalista Ribamar Oliveira. Na foto, com a equipe do Jornal de Brasília, no início dos anos 1980 (foto: Arquivo pessoal)

O secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, lamentou a perda: "Ribamar Oliveira, o nosso Riba, foi meu colega, meu irmão mais velho, meu mestre, meu amigo de verdade. Um dos maiores jornalistas que este país viu, com que tive a honra de trabalhar por muitos anos".



Ex-secretário de Comunicação do DF, Paulo Fona destaca o privilégio de ter trabalhado ao lado do jornalista e amigo. "Choro muito a perda de Ribamar, do Riba, do Zé de Riba. Um confidente e um parceiro de toda a hora. Solidário, leal e duro nas palavras como só um amigo é. Amigão, irmão, confidente, companheiro de luta sindical, da política e de jornalismo. Um dos maiores jornalistas de economia do país. A dor só é superada pelas boas lembranças juntas nesta jornada de vida. Orgulho e privilégio de ter sido seu amigo", escreveu.