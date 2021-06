Covid-19: Apenas 6 leitos de UTI para adultos estão livres na manhã desta sexta

JM Jéssica Moura

(crédito: Andre Coelho/AFP - 5/3/21)

Os leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com covid-19 seguem lotados nos hospitais públicos do Distrito Federal. Na manhã dessa sexta-feira (4/6), 97,01% deles estavam ocupados. Com isso, restavam apenas seis vagas para atender os casos mais graves.

Segundo informa o painel InfoSaúde, dos 452 leitos mobilizados na rede, 199 estão ocupados e outros 233 estão bloqueados. Com isso, a taxa de lotação geral era de 90,87% nesta manhã.

As demais 14 vagas são destinadas aos leitos pediátricos e neonatais, cuja ocupação é de 30% e 12,5%, respectivamente.

Lista de espera

A lista de espera também aumentou em relação aos dias anteriores: 22 pacientes com suspeita ou confirmação da infecção pelo coronavírus aguardam por uma das vagas.

Hospitais privados

Nos hospitais privados, apesar da lotação também elevada, a situação está menos crítica do que na rede pública. Entre os leitos destinados aos adultos, 89,07% estão ocupados. Quanto aos leitos pediátricos, apenas um das duas vagas tem pacientes. Com isso, a taxa de ocupação é de 50%.

Ao todo, a rede privada disponibilizou 305 leitos de UTI para os pacientes acometidos pela covid-19. Desses 221 estão cheios e 56 bloqueados. Os leitos livres somam 28 vagas.