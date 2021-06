SS Samara Schwingel

Durante o fim de semana, os rodoviários podem se vacinar em seis pontos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante o fim de semana, os rodoviários do Distrito Federal poderão se vacinar contra a covid-19 em pontos diferentes dos estabelecidos durante a semana. Segundo a Secretaria de Saúde, a categoria deve procurar os mesmos pontos que estarão abertos para os outros grupos prioritários.

Nesta sexta-feira (4/6), os funcionários do sistema rodoviário de transporte foram vacinados em dois locais: no drive-thru do shopping Iguatemi e no CPS do Jardim Botânico, em São Sebastião. Durante o fim de semana, este público poderá será vacinado em seis locais.

Pontos de vacinação durante o fim de semana



Águas Claras

Uniplan - Av. das Castanheiras, Águas Claras - Drive-thru



Ceilândia

Sesc de Ceilândia - QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte - Drive-thru



Plano Piloto

Estádio Mané Garrincha - Drive-thru

Torre de TV - Drive-thru

Parque da Cidade - Drive-thru



Taguatinga

Taguaparque - Colônia Agrícola Samambaia (pistão norte) - Drive-thru

Rodoviários

A vacinação dos rodoviários contra a covid-19 começou na manhã desta quinta-feira (3/6), durante o ponto facultativo de Corpus Christi. A estimativa é que 12 mil trabalhadores façam parte da categoria.

No momento da vacinação, os trabalhadores precisam apresentar a carteira de identidade. Nesta etapa, 4 mil doses foram disponibilizadas para o grupo.