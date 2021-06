CB Correio Braziliense

Para o MPDFT, o atendimento tem sido rápido e eifcaz - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) estiveram, na manhã desta sexta-feira (4/6), na unidade básica de saúde (UBS) 1 do Guará para verificar como estava o processo de vacinação contra a covid-19 no local. Na avaliação do coordenador da força-tarefa, procurador de Justiça José Eduardo Sabo, o atendimento prestado nesse ponto de imunização tem sido rápido e eficaz.

De acordo com Sabo, foram analisadas as questões do agendamento, triagem e aplicação das vacinas. A UBS foi escolhida como um ponto estratégico, pois tem recebido a população idosa como também pessoas com comorbidades que estão aptas para receber as doses da vacina. Na ocasião, o procurador aproveitou para lembrar a população da importância da vacina. “Conclamamos todos a se vacinarem, inclusive aqueles que ainda precisam receber a segunda dose”, afirmou.

O procurador de Justiça ressaltou ainda a importância do início da vacinação de cobradores e motoristas. “São profissionais em linha de frente no contato com a população e que podem ser focos de transmissão do vírus. Temos que fazer o máximo possível para que essa doença não se alastre na velocidade em que ela, infelizmente, continua se alastrando”, declarou Sabo, que também comemorou o início da imunização para pessoas com doenças raras. A força-tarefa já havia cobrado a inclusão desses grupos no cronograma da Secretaria de Saúde.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios continuará com as fiscalizações em todo o processo de vacinação no Distrito Federal. Na última quarta-feira (2/6), foi expedida uma recomendação para que a Secretaria de Saúde dê início à vacinação das pessoas com deficiência permanente sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada.