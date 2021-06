CB Correio Braziliense

Acidente na W3 Norte impactou o trânsito na hora do almoço nesta sexta-feira (4/6) - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Quem precisou passar pela quadra da 502 Norte, na via W3, enfrentou um engarrafamento na hora do almoço. Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e quatro veículos na altura do cruzamento próximo ao Hemocentro de Brasília ocasionou a interdição de duas faixas da pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, uma pessoa teve ferimentos leve e foi encaminhada para o Hospital de Base para avaliação médica. A Polícia Militar do DF também foi solicitada para o local do acidente.

Segundo a corporação, uma perícia para entender a dinâmica do acidente foi solicitada e, por essa razão, a pista precisou permanecer interditada nas primeiras horas da tarde.