Trânsito lento na EPTG, por volta das 15h30, desta sexta-feira (4/6) - (crédito: Divulgação / DER-DF)

Até o próximo domingo (6/6), o trecho da Avenida Elmo Serejo, que passa embaixo do viaduto da Avenida Samdu, sentido Ceilândia, ficará interditado para continuação das obras do Túnel de Taguatinga. Com isso, os motoristas que precisaram trafegar pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Taguatinga Centro, enfrentaram longo engarramento nesta sexta-feira (4/6).

Imagens do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) mostram um fluxo intenso na via que iniciou desde às 7h e continua no decorrer do dia. Com o bloqueio na Elmo Serejo, os veículos estão sendo desviados para a marginal e depois para a quadra C12.

De acordo com informações do Departamento de Trânsito (Detran-DF), um cruzamento com semáforo temporário foi criado na quadra para que os veículos retornem à Avenida Elmo Serejo pela via lateral, na altura do posto de combustível, na Samdu Norte.

O bloqueio iniciou nesta quinta-feira (3/6), por volta das 7h, e seguirá até as 23h de domingo (6/6). A interdição é necessária para realizar o trabalho de nivelamento do solo que possibilitará a demolição do viaduto da Avenida Samdu.

Aos motoristas que puderem evitar o local, a sugestão de rotas alternativas é a BR-070 e a via entre a QNA e QND com acesso à QNL pela lateral do SENAI. O Detran orienta aos condutores que redobrem a atenção e observem as mensagens nos painéis sobre a mudança na rota entre o centro de Taguatinga e a Avenida Elmo Serejo