Desvio na Avenida Elmo Serejo durante o feriado de Corpus Christi - (crédito: Divulgação )

Obras do Túnel de Taguatinga alteram o trânsito durante feriado prolongado de Corpus Christi. O trecho da Avenida Elmo Serejo, que passa embaixo do viaduto da Avenida Samdu, sentido Ceilândia, ficará interditado por quatro dias. O bloqueio iniciou nesta quinta-feira (3/6), por volta das 7h e seguirá até às 23h do domingo (6/6).

De acordo com informações do Departamento de Transito do Distrito Federal (Detran-DF), a interdição é necessária para o trabalho de nivelamento do solo que possibilitará a demolição do viaduto. Com o bloqueio, um desvio foi criado para minimizar os impactos no trânsito.

Os veículos que vêm do centro de Taguatinga, em direção à Ceilândia, serão mantidos na via marginal e desviados para a quadra C12. Um cruzamento com semáforo temporário foi criado para que os veículos retornem à Avenida Elmo Serejo pela via lateral, na altura do posto de combustível, na avenida Samdu Norte.



Até o próximo domingo (6/6), equipes do Detran vão acompanhar o fluxo de carros nas vias para evitar maiores retenções, além de manter reforço no cruzamento para evitar obstruções na passagem dos veículos.

Aos motoristas que puderem evitar o local, a sugestão de rotas alternativas é a BR-070 e a via entre a QNA e QND com acesso à QNL pela lateral do SENAI. O Detran orienta aos condutores que redobrem a atenção e observem as mensagens nos painéis sobre a mudança na rota entre o centro de Taguatinga e a Avenida Elmo Serejo.