VÍDEO: esportista fica ferido após cair durante voo de asa-delta no Entorno

DD Darcianne Diogo

Vítima, identificada como Rodrigo Araújo, teve de ser levada ao Hospital de Base - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem ficou ferido após cair durante um voo de asa-delta, no Vale do Paranã, em Formosa (GO) — a 78km de Brasília. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (4/6). Vídeo obtido pelo Correio mostra o momento da queda (assista abaixo). Na filmagem, o esportista, identificado como Rodrigo Araújo, 39 anos, aparece caindo poucos segundos depois de começar a planar.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e de Goiás (CBMGO) estiveram no local para prestar socorro à vítima. O acidente aconteceu na pista de asa-delta do Vale do Paranã, acessada pela Estrada de São Gabriel. As informações dão conta de que ele perdeu controle da asa-delta antes de cair.

Corpo de Bombeiros do DF auxiliou na ocorrência (foto: CBM-DF)

No momento do socorro, a vítima apresentava diversas fraturas expostas nos braços. Os bombeiros do Distrito Federal transportaram Rodrigo ao Hospital de Base. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente, orientado e estável.