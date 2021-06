Zoonoses realiza primeiro evento de adoção desde o início da pandemia

CB Correio Braziliense

O canil e o gatil da Gerência de Zoonoses da Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza, neste sábado (5/6), o primeiro evento de adoção desde o início da pandemia. Os interessados em adotar um dos animais disponíveis podem visitar a gerência, localizada no setor Noroeste ao lado do Hospital da Criança. O evento ocorre de 10h às 17h.

Os procedimentos para adoção assim como os animais disponíveis podem ser verificados na página da Gerência de Zoonoses. Quem não quiser ou não puder adotar, pode levar uma doação ou ajuda aos animais. As doações podem ser: cobertores, jornais, petiscos, caixa de papelão, coleiras, ração de qualidade, remédios de uso veterinário que estão dentro do prazo de validade, dentre outros.

Como adotar

Para adotar um pet, é preciso fazer um cadastro no site da Gerência de Zoonoses, participar de uma entrevista e ser maior de 18 anos. Após esses três passos, o interessado pode visualizar as fotos dos animais que estão disponíveis para adoção e, gostando de algum deles, agendar a visita para conhecer o futuro pet.

Após a adoção, para retirar o animal, basta levar documento de identidade, CPF, uma coleira – no caso de adoção de um cãozinho – ou caixa apropriada, se for um gato. O responsável pela adoção do animal deverá assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a cuidar do animal.

Serviço

Evento de Adoção Zoonoses DF

Data: 5/6 | Horário: 10h às 17h

Local: Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses - SAIN – Estrada Contorno do Bosque – Lote 04 (ao lado do Hospital da Criança).

* Entrada permitida somente com máscara.