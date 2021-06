Protesto contra Copa América reúne cerca de 200 carros na Praça do Buriti

EH Edis Henrique Peres

A carreata com 200 veículos ocupou três faixas do Eixo Monumental - (crédito: Edis Henrique Peres/CB/D.A Press)

Sindicatos, movimentos sociais e o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) promoveram, na manhã deste domingo (6/6), uma carreata contra a realização da Copa América no Brasil. O grupo, composto por cerca de 200 carros, segundo os organizadores, se reuniu às 9h30 na Praça do Buriti.

Às 10h30, os manifestantes deixaram o local em direção à Esplanada dos Ministérios, levando bandeiras do partido, pedindo por vacinação e com os dizeres "Fora Bolsonaro". O movimento ocupou três faixas do Eixo Monumental, com buzinaço durante o percurso.

A expectativa é que o grupo realize, debaixo do primeiro viaduto da rodoviária, outro ato com discurso contra a realização da Copa América. Logo após haverá a dispersão dos manifestantes.

A deputada Erika Kokay (PT-DF), esteve na manifestação e declarou que o movimento era em favor da vida. "Com tantas mortes no país é inadmissível que seja instalada a Copa América no Brasil, logo depois que outros dois países negaram sediar o evento devido a pandemia", disse.







A organização do protesto defende que apesar dos jogos estarem programados para acontecer sem torcida, "as delegações que aqui chegarem, virão de muitos lugares distintos, muitos aeroportos percorridos, podendo trazer muitas variantes do coronavírus. Além disso, seriam canais de transmissão de variantes daqui para os países participantes da Copa América", finaliza.