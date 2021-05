Esplanada terá vias bloqueadas devido à manifestação pró-Bolsonaro

EH Edis Henrique Peres

No último domingo (9/5), Bolsonaro fez um passeio com apoiadores na Esplanada. A convocação para o movimento dos apoiadores deste sábado foi feito pelo presidente no fim do passeio com os motoqueiros simpatizantes. - (crédito: Marcos Corrêa/PR)

O trânsito da Esplanada será bloqueado, neste sábado (15/5), devido à manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) programada para acontecer ao longo do dia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a primeira via fechada, à 0h, será a S1, após a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o Palácio do Planalto, com duas faixas da direita livre. O bloqueio total da Esplanada até a L4 será a partir das 6h, sem horário de liberação previsto.



As vias S2 e N2 estarão com trânsito normal, com possibilidade de se utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios e plataforma superior da rodoviária. Os carros de som devem entrar pela S1 após as 6h. A PMDF será a responsável por acompanhar toda a manifestação. Já o Departamento de Trânsito do DF (Detran) vai monitorar o movimento de veículos pelo Túnel de Acesso ao Palácio do Itamaraty, no acesso à Via S1, e fechar o acesso ao estacionamento do antigo Touring.



O movimento foi convocado pelo chefe do Executivo no último domingo (9/5), após passeio que realizou de moto com simpatizantes. Durante o discurso, Jair Bolsonaro disse que estará no meio da rua com o pessoal do campo. “Se Deus quiser, agradecendo pelo trabalho que eles (trabalhadores e empresas rurais) fizeram. Ao longo da pandemia, eles e as outras categorias não pararam”, declarou.



A manifestação é para apoiar Bolsonaro e criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e as medidas de isolamento social adotadas por alguns governos. Segundo informações, os principais articuladores da manifestação são a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) e a Associação dos Cafeicultores do Brasil (Sincal).



Manifestações previstas:

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), foram cadastradas as seguintes manifestações para este sábado (15/5):