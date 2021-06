Vigia da Feira dos Importados de Taguatinga morre após facadas

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Facebook)

Um homem morreu, na manhã deste domingo (6/6), após ser esfaqueado na Feira dos Importados, em Taguatinga Centro. Ele foi vítima de perfuração por facadas na região do abdômen. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para realizar atendimento às 11h50.



Informações preliminares constam que policiais da 12ª DP (Taguatinga Centro) investigam o caso. Duas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegaram ao local e assumiram a cena do crime.

A Polícia Militar informou que a morte ocorreu após uma briga entre vigias de carro do estacionamento do local. "Um foi ferido com faca e veio a óbito. O autor foi ferido também, e está no Hospital Regional de Taguatinga (HRT)", informa a corporação.

