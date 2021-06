Agências do trabalhador reabrem na segunda-feira com 270 vagas

PM Pedro Marra

(crédito: Gabriel Pinheiro/Esp. CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal vão reabrir, nesta segunda-feira (7/6), com 270 vagas de emprego em 60 profissões. Os salários podem chegar a R$ 3,1 mil, oferecido a encarregado eletromecânico de instalações, profissão que exige nível médio e experiência dos concorrentes.

Com uma remuneração semelhante, duas vagas para marceneiro oferecem R$ 3 mil, mais benefícios. Para se candidatar, basta ter ensino fundamental completo. Outras cinco oportunidades para a mesma profissão pagam R$ 1.696,20 e exigem experiência na área.

Ainda no campo da construção e reforma, 38 oportunidades contemplam arquitetos, auxiliares de marceneiro, desenhistas técnicos de arquitetura, carpinteiros e serralheiros, sendo esta última profissão a que mais tem vagas disponíveis: 23 oportunidades. Os salários variam entre R$ 29,54 o dia e R$ 1.985,50 mensais, mais benefícios.

As cozinhas também precisam de mão de obra. Confeiteiro, cozinheiro e auxiliares, além de barman, chapistas de lanchonete, churrasqueiros, copeiro e padeiro estão entre os profissionais requisitados. Os contratados poderão receber entre R$ 1,1 mil e R$ 1,6 mil mensais, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil.

Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

Com informações da Agência Brasília