Ocupação de UTIs covid-19 atinge 92,2% nesta segunda (7)

JM Jéssica Moura

(crédito: Breno Esaki)

Em mais esta semana, os leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Distrito Federal beiram a lotação máxima. Na manhã desta segunda-feira (7/5), restavam 16 vagas na rede pública para tratar os pacientes mais graves acometidos pela covid-19. Com isso, a taxa de ocupação chegou a 92,23%.

Segundo o painel InfoSaúde, a situação mais crítica segue entre os leitos para os adultos: 97,87% deles estão cheios. Com isso, há apenas quatro vagas para este público, que representa a maior parte dos infectados.

No caso das vagas em leitos pediátricos, 50% delas estão ocupadas. Assim, ainda restam cinco leitos para atender as crianças com coronavírus. Para tratar os recém-nascidos restam outras sete vagas de UTI. Desse modo, a taxa de ocupação dos leitos para bebês era de 12,5%.

Lista de espera

Enquanto isso, 14 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 esperam por um desses leitos de tratamento intensivo. O tamanho da lista de espera tem se mantido estável ao longo das últimas semanas.

Hospitais privados

Na rede privada, 86,8% dos leitos de UTI para cuidar dos adultos com covid estão ocupados. Com isso, a rede ainda tem capacidade para acomodar 32 pacientes dessa faixa etária. Quanto aos leitos pediátricos, metade estão lotados; como apenas dois leitos do tipo foram mobilizados, resta apenas mais um livre.