Crédito do Prato Cheio é liberado para 3 mil novos beneficiários

(crédito: Sedes/Divulgação)

A retirada dos cartões do programa Prato Cheio para as 3 mil novas famílias já pode ser feita a partir desta segunda-feira (7). Agora, chega a 35 mil beneficiados com o crédito no valor de R$ 250 para compras alimentícias pelo período de seis meses. Para saber em qual agência do BRB pode ser feita a retirada do cartão, basta conferir no site GDF Social.

Equipes assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) acompanham todas as famílias que recebem o auxílio para segurança alimentar e nutricional. O investimento total para o pagamento desta primeira parcela, foi cerca de R$ 750 mil.

A ampliação do programa é, para a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, um indicador do compromisso do governo Ibaneis com a população mais vulnerável, especialmente durante a pandemia. “Quando começamos a pagar o Prato Cheio tínhamos uma demanda de quase oito mil pessoas que recebiam as cestas in natura em suas casas, aquelas com sardinhas e carne de charque. Mesmo com todos os desafios impostos por essa pandemia, estamos conseguindo ampliar a rede de proteção social”, afirma a gestora.

A meta, ressalta Mayara, é assegurar uma alimentação saudável para todas as pessoas que realmente estão enfrentando dificuldades. “Temos como meta ampliar até o fim deste ano o programa, garantindo, assim, a alimentação na mesa de 40 mil famílias”.

A segunda parcela, das seis previstas pelo Cartão Prato Cheio, foi disponibilizada para os outros 32 mil beneficiários no dia 31 de maio. No entanto, aproximadamente 6,5 mil ainda não compareceram nas agências do BRB para a retirada de seus cartões. “É importante que o responsável familiar, que passou por atendimento nas unidades da assistência social do DF neste último ano, entre no site para ver se o benefício foi liberado e, assim, procure a agência bancária para retirar o seu cartão. Esse prazo encerra no início de julho”, explica a secretária Mayara.

Para quem teve o Prato Cheio liberado em maio, tem até o dia 9 de julho para buscar o cartão, que permanece na agência bancária por dois meses após a aprovação. O beneficiário que não retirar o documento até esta data, terá o auxílio cancelado. As informações prestadas durante o atendimento nas unidades sócio-assistenciais foram utilizadas para definir a localização da entrega dos cartões.

O solicitante que estiver em dúvida acerca de seu benefício deve consultar sua situação no site GDF Social, portal que também informa o local de retirada do cartão.

O Cartão Prato Cheio só pode ser utilizado na função débito e em estabelecimentos alimentícios. Através do aplicativo BRB Social, oferecido pelo Banco BRB, o beneficiário consegue acompanhar o saldo disponível.

Entre maio de 2020 a junho de 2021, o Cartão Prato Cheio já garantiu a segurança alimentar e nutricional para 78.529 famílias de baixa renda do DF.



*Com informações da Agência Brasília