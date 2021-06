Apesar da pouca movimentação, DF vacina 24.663 pessoas neste fim de semana

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Entre sábado e domingo, 20.018 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (D1) e 4.645 com a segunda dose (D2) no Distrito Federal. Em modelo drive-thru, os seis pontos disponíveis para imunizar a população, não ficaram cheios. De acordo com a Secretaria de Saúde, o movimento foi tranquilo durante os dois dias.

Além da aplicação por idade e comorbidade, os funcionários do sistema rodoviário de transporte foram incluídos na lista de prioridades. Para o final de semana, 1.200 doses foram disponibilizadas especificamente para este novo público.

A vacinação contra covid-19 começou no dia 19 de janeiro. Ao todo, 685.902 pessoas foram imunizadas com a D1 e 328.667 com a D2. Os dados indicam que 23,69% da população receberam a primeira dose, e 14,23% a segunda.

É possível acompanhar o ritmo da vacinação, diariamente, por meio do site da Secretaria de Saúde, a partir das 19h.