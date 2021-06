Covid-19: DF receberá mais vacinas e vai ampliar o público alvo

JC José Carlos Vieira

GDF recebe mais vacinas para imunizar professores da rede pública e privada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

José Carlos Vieira

O Governo do Distrito Federal (GDF) aguarda novas remessas de imunizantes entre hoje (7/6) e amanhã (8/6) para ampliar a vacinação de professores. Fontes do governo não informaram a quantidade de doses do próximo lote, mas confirmaram que parte está reservada aos profissionais das escolas da capital.

A imunização dos professores e servidores das unidades de ensino começou no dia 20 de maio, apenas para funcionários de creches públicas e privadas. Por falta de doses, o processo chegou a ser interrompido, sendo retomado em 2 de junho.

Onde ir?



Para se vacinar, este público tem quatro opções: drive-thru do Parque da Cidade, UBS 2 da Asa Norte, UBS 1 da Asa Sul e na UBS 2 do Cruzeiro Velho, das 9h às 17h, conforme a lista divulgada pela Secretaria de Educação. É preciso levar crachá funcional, ou contracheque recente – para comprovar o vínculo – e documento de identificação com foto e CPF.