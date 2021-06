Pai de cinco crianças estende faixa em busca de trabalho na Asa Norte

MG Mateus Gaudêncio*

Desempregado há 2 meses, Uéslei Araújo, 43 anos, entregou vários currículo desde então, mas não conseguiu resposta. Decidiu recorrer a um anúncio que expõe para os motoristas e pedestres que passam em frente ao Brasília Shopping, na Asa Norte, com uma faixa.

Hoje é a terceira vez que Uéslei Araujo ficou no local. Ele já trabalhou como vigia e em serviços gerais, área em que busca trabalho.

O brasiliense é pai de 4 crianças pequenas, com 12, 10, 8 e 6 anos de idade, além de um bebê de 8 meses. Em 2020, ele se mudou do DF para Planaltina de Goiás, devido ao aluguel mais barato na cidade do entorno.

Desemprego no DF

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a taxa desemprego no Distrito Federal para o primeiro trimestre de 2021 foi de 14,7%, 1,1 ponto acima da taxa de desemprego registrada no primeiro trimestres de 2020, 13,6%.

O índice, elaborado pelo IBGE e também chamado de taxa de desocupação, inclui pessoas que têm idade para trabalhar, 14 anos ou mais, e que estão à procura de emprego.

O número de desempregados na capital federal registrado pelo IBGE cresceu. No período de janeiro a março de 2020, ele era de 226 mil pessoas, enquanto no primeiro trimestre de 2021 foi de 241 mil, aumento de 14 mil.

