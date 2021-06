Flanelinhas agridem funcionários de supermercado durante assalto na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

Imagens divulgadas pela Polícia Civil, para incentivar denúncias de outras possíveis vítimas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois funcionários de um supermercado, um jovem de 21 e outro de 24 anos, foram agredidos com socos e chutes durante um assalto, no domingo (6/6). O crime ocorreu depois de eles saírem do trabalho, na 306 Sul. Os suspeitos são dois flanelinhas, de 47 e 25 anos, que vigiavam carros na mesma quadra. A dupla foi presa pela Polícia Civil (PCDF) na tarde desta segunda-feira (7/6).

As vítimas terminaram o expediente e foram abordadas por volta das 22h30. Com as agressões, os dois funcionários do supermercado caíram ao chão. A dupla roubou as mochilas dos colegas de trabalho e fugiu.

Os flanelinhas são acusados de roubar funcionários de um supermercado (foto: PCDF/Divulgação)

Após a prisão dos suspeitos, a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) conseguiu recuperar parte dos pertences das vítimas. A dupla acumula diversas passagens por crimes patrimoniais e por uso de drogas. Os investigadores acreditam que os homens detidos tenham cometido outros roubos do mesmo tipo na região; por isso, divulgaram fotos que possam auxiliar no reconhecimento.

Quem, eventualmente, tiver sido vítima da dupla pode registrar denúncia anônima pelo telefone 197, da Polícia Civil.