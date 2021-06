Autor de feminicidio em Sobradinho tem histórico de crimes contra a mulher

CM Cibele Moreira

Fernanda Landim Almeida, 33 anos, foi morta pelo companheiro, 28 anos, na madrugada desta terça-feira (8/7) na casa onde morava. O homem, preso em flagrante pelo Polícia Militar, confessou o crime. De acordo com investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), a vítima chegou a entrar com duas medidas protetivas contra o agressor, uma em 2019 e outra em 2020. No entanto, em 15 de maio, a Justiça revogou a medida protetiva após pedido de Fernanda.

Segundo o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia, Laércio Carvalho, ela chegou a ir à delegacia algumas vezes para retirar a medida. O agressor tem várias passagens pela polícia por ter cometido crimes como tráfico de drogas, homicídio tentado, roubo, entre outros.

Vizinhos relataram para a polícia que o casal havia se mudado há pouco tempo e que as brigas e desentendimentos eram recorrentes. Na madrugada desta terça-feira (8/6), os dois discutiram e ele chegou a sair. Por volta das 3h, o homem retornou para casa depois de pular o muro. "Ele conta que, quando voltou, ela estava com uma faca na mão. Ele tomou a faca e desferiu o golpe fatal, no abdomen", conta o delegado Laércio.

De acordo com o relato do agressor, o motivo da briga foi ciúmes. Os dois têm uma filha de 2 anos, que ficou com a avó materna.