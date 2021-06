Covid:19: 12,15% das vacinas foram aplicadas em pessoas de fora do DF

CB Correio Braziliense

Mais de 23% do público alvo do DF recebeu as duas doses da vacina - (crédito: Arquivo)

A Secretaria de Saúde já aplicou 1.025.542 doses de vacinas contra a covid-19 até a noite da última segunda-feira (7/6). Do total, 12,15% foram em moradores de outros estados, sendo a maioria de Goiás, com 37.475 primeiras doses (D1) e 20.389 segundas (D2). Os dados são do último balanço da vacinação divulgado nesta terça-feira (8/6).

Das 80.731 primeiras doses aplicadas em moradores de outros estados, até o momento, além de Goiás, 9.370 pessoas vieram de Minas Gerais; 5.190 de São Paulo; 4.703 do Rio de Janeiro; 3,8 mil da Bahia e 2.459 do Piauí. Receberam o reforço 43.861 pessoas, sendo 5.284 residentes de Minas Gerais; 2.664 de São Paulo; 2.610 do Rio de Janeiro; 2.097 da Bahia e 1.403 do Piauí. Há registro de pessoas oriundas de todas as unidades da federação que buscaram imunização na capital federal.

Quem recebeu a primeira dose no Distrito Federal tem garantida a aplicação do reforço e sem qualquer atraso por falta de doses – situação diferente de vários municípios brasileiros, que não reservaram as doses de reforço para aplicação nas datas determinadas. Segundo o planejamento da pasta em garantir a guarda dessas vacinas, a população do DF não corre o risco de ficar sem a dose de reforço.

Vacinômetro

O DF vacinou contra a covid-19, nesta terça-feira (8/6), 7.709 pessoas com a primeira dose e 365 com a segunda. Ao todo, a capital do país já imunizou 707.124 pessoas com a primeira aplicação e 326.492 com as duas doses. Com os novos números, Brasília tem 23,17% da população maior de 18 anos imunizada com as duas doses da vacina. Em relação à população geral, o DF já aplicou a primeira dose em 23,17%. Já a D2 foi aplicada em 10,70%.

Segundo dados desta terça-feira (9/6), do Ministério da Saúde, na lista do cenário de vacinação dos estados brasileiros, o Distrito Federal aparece em 19º lugar, com 23,2% da população vacinada. Em primeiro lugar está São Paulo, com 27,4% da população imunizada; em segundo, Minas Gerais, com 24,5%; e em terceiro, está o Rio de Janeiro, com 24,2% dos residentes vacinados.