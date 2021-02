Gestores do DF e de Goiás se reúnem para traçar estratégias contra a covid-19

CM Cibele Moreira

Alta nos casos de covid-19 e a aparição de variantes no DF e Entorno preocupam gestores - (crédito: Breno EsakiCBD.A Press)

Após a confirmação de variantes do novo coronavírus no Distrito Federal e no Entorno, as secretarias de Saúde do DF e de Goiás pretendem traçar, em conjunto, estratégias para conter o avanço da pandemia. O encontro entre representantes das duas pastas está marcado para ocorrer nesta terça-feira (23/2), às 18h, no gabinete da Secretaria de Saúde do DF.

Na semana passada, prefeitos de Luziânia, Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás chegaram a discutir a possibilidade de adotar medidas restritivas, com o fechamento de atividades não essenciais. No entanto, a decisão foi por esperar o retorno das comissões de crise das respectivas cidades para definir as ações. Essas regiões integram o Entorno Sul, que entrou em estado de Calamidade em relação à pandemia.

Outra preocupação é a taxa de ocupação de leitos para covid-19 que está alta. Na manhã desta terça-feira (23/2), a taxa de ocupação para UTI em hospitais públicos e privados do Goiás chegou a 71,13%. No Distrito Federal, o índice está em 92,12%. No Hospital de Samambaia, todos os leitos reservados para atender pacientes com o novo coronavírus estão ocupados.