Covid-19:Cresce quantidade de pacientes internados abaixo dos 50 anos

CM Cibele Moreira

Um total de 22 pessoas aguardam leito de UTI na rede pública - (crédito: Edílson Rodrigues/CB/D.A Press)

Enquanto o Distrito Federal avança na imunização da população com 58 anos ou mais, cresce as internações em hospitais públicos de pacientes com covid-19 na faixa-etária abaixo dos 50 anos. Segundo dados da Secretaria de Saúde, cerca de 85 pessoas, entre 0 e 50 anos, estão recebendo cuidados intensivos nas UTIs da rede pública. Desse quantitativo, nove têm 35 anos e seis são bebês com menos de um ano de idade.

Nas unidades de cuidados intermediários (UCI), das 73 internações, 30 são de pacientes com 50 anos ou menos. O número mais expressivo se encontra nos três hospitais de campanha, com 90 pessoas internadas em leitos com suporte ventilatório com idade entre 27 e 50 anos, sendo que a maioria são pessoas na faixa etária dos 40 anos.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública está em 86,9%. Dos 452 leitos reservados para atender os casos graves da doença, 180 estão ocupados e 245, bloqueados. Na manhã desta quarta-feira (9/6), haviam disponíveis 27 vagas para esse tipo de leito. Nos hospitais de campanha, a taxa de ocupação está em 77,6%. Há 67 leitos vagos com suporte ventilatório para atender a demanda de pacientes com a covid-19.

Apesar das vagas disponíveis, há no sistema da Secretaria de Saúde 22 pessoas aguardando por um leito em unidade de terapia intensiva na rede pública. Desse total, oito deram entrada na rede de regulação nesta terça-feira (8/6).