JM Jéssica Moura

A mulher era mãe dos jovens assassinados e mulher do homem encontrado morto - (crédito: Divulgação / PCDF)

A quarta moradora da chácara no Incra 9, em Ceilândia, onde ocorreu um triplo assassinato na madrugada desta quarta-feira (9/6), ainda não foi encontrada pela Polícia Civil.

As diligências no local do crime ainda estão em andamento, e uma das linhas de investigação é que ela pode ter sido sequestrada pelos criminosos. Por isso, a Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS) também atua na investigação. Os agentes ainda procuram pelo paradeiro da mulher.

O caso é conduzido pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O). O marido da mulher, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de 21 e 15 anos, foram encontrados mortos a golpes de faca e tiros pela Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou a ser acionado para socorrer as vítimas, mas elas já estavam sem vida quando os militares chegaram ao local. Agora, a PCDF tenta apurar também quem são os autores e a motivação dos assassinatos.