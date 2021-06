CM Cibele Moreira

Dois homens adultos (48 e 21 anos) e um adolescente (15 anos) foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira (9/6), em uma chácara em Ceilândia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as vítimas eram da mesma família, pai e filhos. Uma mulher que residia com os três não foi encontrada no local do crime.

O Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar foram acionados para realizar buscas pela região, porém a mulher ainda não havia sido localizada até a publicação desta matéria. Segundo a corporação, as vítimas apresentavam ferimentos por arma de fogo e faca.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado, por volta das 2h44, via 193 para atender a ocorrência de agressão física envolvendo o emprego de uma arma branca. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, encontrou as três pessoas sem vida.

Após o Batalhão Rural da PMDF chegar ao local, algumas pessoas que se identificaram como familiares das vítimas informaram que todos eram da mesma família e que a esposa, 43 anos, também morava na casa. A Polícia Civil assumiu o caso e irá investigar a autoria do crime e motivação. A ocorrência foi registrada na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).