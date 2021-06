Quarta-feira (9/6) é de céu claro e sem previsão de chuva no DF

JM Jéssica Moura

Segundo o Inmet, o DF vai passar por grandes amplitudes térmicas nos próximos dias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Na contagem regressiva para o inverno, que começa no próximo dia 21 de junho, os dias no Distrito Federal têm cada vez mais a cara da estação. A madrugada desta quarta-feira (9/6) foi fria, e a temperatura mínima foi de 13°C.

No entanto, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de grande amplitude térmica, já que vai esquentar ao longo do dia. A temperatura máxima pode atingir os 27°C à tarde.

A seca, que promete ser mais severa neste ano, também se consolida na região. A umidade relativa do ar, que foi de 90%, pode oscilar até os 30% nas horas mais quentes. O índice é considerado estado de atenção pela Defesa Civil.

Assim, o dia será de céu claro. Com a baixa nebulosidade, não há sinal de chuva no horizonte. Mesmo em meio à estiagem, as precipitações só são esperadas para a sexta-feira (11/6). A chuva deve ser fraca, já que a média histórica para o mês de junho apenas 4,9mm.