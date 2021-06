Covid-19: DF recebe mais 47,2 mil doses de Astrazeneca

SS Samara Schwingel

Gestores da Saúde farão reunião para decidir se ampliam faixa etária

O Distrito Federal recebeu, na manhã desta quarta-feira (9/6), mais 47.250 doses da vacina de Oxford contra a covid-19, a AstraZeneca. Segundo a Secretaria de Saúde, todas as vacinas serão utilizadas como D1 (primeira dose) nos grupos prioritários da campanha de imunização.

De acordo com a previsão do último informe técnico do Ministério da Saúde, o DF também deve receber, até esta quinta-feira (10/6), mais 3,9 mil doses da AstraZeneca, também destinadas para a primeira aplicação. Segundo fontes do GDF, há a expectativa de que a nova remessa seja utilizada para ampliar a vacinação de professores e profissionais da educação e abaixar a faixa etária da população geral para 57 anos.

Porém, os detalhes só serão definidos após uma reunião entre os gestores da Secretaria de Saúde e o governador Ibaneis Rocha (MDB), marcada, a princípio, para a manhã de quinta-feira (10/6).

Nesta terça-feira (8/6), teve início o agendamento para pessoas com 58 anos, possibilitado a partir do remanejamento de doses não aproveitadas por outros grupos prioritários da campanha.