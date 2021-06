Caliandra Café volta a funcionar a partir deste sábado (12/6)

CB Correio Braziliense

O local também funciona como restaurante durante a semana - (crédito: Divulgação/JBB)

A partir de sábado (12/6), o Caliandra Café, localizado próximo ao Jardim Evolutivo do Jardim Botânico de Brasília, retornará às atividades. Aqueles que pretendem comemorar o Dia dos Namorados em um ambiente ecologicamente privilegiado devem fazer a reserva, com a ressalva de que, devido à pandemia de coronavírus, é obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social.

A proposta de lazer e contemplação da natureza pode ser percebida nas refeições. No café da manhã são servidos pamonha, pão de queijo caseiro e goiabada artesanal. No almoço, um dos destaques é a peixada no leite de coco servida na panela de barro. São sabores de uma cultura múltipla que envolve hábitos gastronômicos brasileiros com traços indígenas, africanos e europeus. Aos fins de semana, o cozido português é um dos pratos mais pedidos, desde a década de 1980.

Café Caliandra / Jardim Botânico de Brasília

Aberto de terça a sexta das 11h às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

Reservas: (61) 99136.1859.

*Com informações do Jardim Botânico de Brasília