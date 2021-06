Homem é preso por usar quiosque na Asa Norte como ponto de venda de drogas

DD Darcianne Diogo

Durante ação policial, houve apreensão de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie e máquinas de cartão de crédito - (crédito: PCDF/Divulgação)

Agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) prenderam o dono de um quiosque, nesta quarta-feira (9/6), por suspeita de tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele usava o estabelecimento, ao lado do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), para vender entorpecentes.

Os trabalhos da polícia começaram há um mês, após a chegada de diversas denúncias que associavam o local a uma "boca de fumo". Uma equipe deu início ao monitoramento e constatou intensa movimentação de pessoas em situação de rua no quiosque. Alguns iam à loja carregando objetos como cestas básicas.

As investigações mostraram que os clientes tinham contato com o dono e se afastavam do quiosque segurando um pequeno guardanapo ou copo de café. Os itens ajudavam a disfarçar as drogas, e o estabelecimento encobria a negociação de entorpecentes, segundo a Polícia Civil, principalmente crack.

Após a prisão do responsável pelo local, testemunhas confirmaram que ele recebia cestas básicas em troca de crack. Já os alimentos recebidos eram usados para produção de refeições que seriam vendidas no próprio comércio. Durante a ação policial, houve apreensão de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie e máquinas de cartão de crédito.