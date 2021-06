Com umidade abaixo dos 30%, DF caminha para estado de atenção

CM Cibele Moreira

Com o avançar do período de estiagem, brasilienses sentem cada vez a umidade relativa do ar caindo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal está caminhando para o estado de atenção com a umidade variando abaixo dos 30% por mais de cinco dias.

Para esta quinta-feira (10/6), a temperatura máxima pode chegar a 30°C com umidade a 25%. Durante a madrugada, os termômetros do Inmet marcaram 14°C nas estações meteorológicas de Águas Emendadas em Planaltina e no Gama. A umidade ficou em 90% no início da manhã.



Segundo o meteorologista Heráclio Alves, para este mês de junho as chances de chuva são muito pequenas. "Deve chover para a região do Sul do Goiás, mas aqui no Distrito Federal não há previsão de precipitações", destaca.

Com a seca, os cuidados com a saúde devem ser redobrados com maior ingestão de água, evitar fazer exercícios ao ar livre entre 10h e 17h, aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento, entre outras recomendações para melhorar a qualidade de vida dos brasiliense neste período.