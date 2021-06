Problema na sinalização é resolvido e metrô volta a circular normalmente

CM Cibele Moreira

A lentidão fez com que os brasilienses enfrentassem os trens mais cheios na manhã desta quinta-feira (10/6) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O problema de lentidão do metrô foi normalizado por volta das 9h17 desta quinta-feira (10/9). De acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), a situação ocorreu devido a uma falha na sinalização no trecho entre as estações da 110 Sul e de Arniqueiras (Águas Claras). Com isso, os trens tiveram que circular no modo manual, com velocidade a 20km/h.

Em condições normais, o trem pode atingir a velocidade de até 80km/h. Apesar de os veículos circularem devagar em apenas um trecho, a situação ocasionou também atrasos das linhas durante o horário de pico. Dessa forma, alguns brasilienses enfrentaram o trem mais cheio na manhã desta quinta (10/6).

No período de uma semana, dois problemas relacionados à sinalização foram identificados no sistema metroviário do Distrito Federal. Na última sexta-feira (4/6), a falha afetou o ramal de Ceilândia, que também precisou operar no modo manual em alguns trechos da via metroviária.