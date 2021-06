SS Samara Schwingel

Chegada de mais vacinas vai permitir ampliar a faixa etária - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal vai abrir uma nova fase de agendamento para a vacinação contra a covid-19. A partir desta sexta-feira (11/6), pessoas com 55 anos ou mais poderão agendar o atendimento por meio do site vacina.saude.df.gov.br. A informação foi confirmada ao Correio pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Ainda segundo Ibaneis, o DF espera a chegada de mais 36 mil doses da Janssen, que serão destinadas a vacinar professores. “Serão 36 mil doses da Janssen para vacinar todos os profissionais da educação pública, assim pretendemos retornar às aulas; Encerramos a segurança pública em geral”, confirmou Ibaneis.

Para ampliar a idade, a Secretaria de Saúde local conta com as doses que já estão no estoque da Rede Central de Frio. O número de vagas para os contemplados pela nova etapa será divulgado na tarde desta quinta-feira (10/6). A estimativa é que, no DF, morem 95,5 mil pessoas entre 55 e 57 anos, sem descontar aqueles que já se vacinaram pela profissão ou por terem comorbidades.