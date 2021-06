CB Correio Braziliense

O setor de construção ainda é o que mais movimenta vagas - (crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Serviços de babá, caseiro e lavador de carros estão entre os oferecidos pelas agências do trabalhador nesta quinta-feira (10/6). Essas ocupações somam cinco vagas para profissionais que não precisam de experiência, mas é necessário ensino fundamental. Os salários são de, respectivamente, R$ 1,8 mil, R$ 1,6 mil e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Atendentes de centrais de telemarketing recebem R$ 27,28 por dia trabalhado e, em algumas vagas, o pagamento é por hora, caso de administrador de marketing, que receberá R$ 4,24.

O setor de construção ainda é o que mais movimenta vagas. Há 62 oportunidades para ajudantes de obras, arquitetos, auxiliar de marceneiro, eletricistas, carpinteiros, encanadores, pedreiros e serralheiros. Grande parte não exige escolaridade.



O comércio também oferece muitas vagas. A maioria é voltada a açougueiros (33), atendente balconista (20), gerentes (8), operadores de caixa (20) e repositores de mercadoria (20). Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1.164 e R$ 2 mil mensais, mais benefícios.



Inscrição



Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas existentes na tabela do dia seja de interesse para quem está em busca de emprego, é possível deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Quando alguma oportunidade se encaixa no perfil do candidato, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

Em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados, a Secretaria de Trabalho disponibiliza o número de telefone para atendimentos: (61) 99209-1135.

Contratantes em busca de profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, também é possível utilizar os espaços físicos para a seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta preencher o formulário disponível na aba empregador no site da Secretaria de Trabalho.